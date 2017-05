Deux projets architecturaux bruxellois récompensés lors des European Architecture Awards

Trois bureaux d’architectes belges ont été primés jeudi lors des premiers European Architecture Awards, une initiative commune d’Archi-Europe, la plus importante fédération européenne des architectes, et de Realty, le salon des professionnels du secteur immobilier qui se déroule actuellement à Bruxelles. Cette cérémonie couronne les meilleurs projets architecturaux neufs d’Europe, dans une large variété de secteurs, de l’immobilier commercial à la logistique en passant par les développements urbains, le marché résidentiel ou le secteur des soins de santé.

En tout, 327 candidatures provenant de 32 pays ont été reçues par les organisateurs, avant que 24 d’entre elles ne soient officiellement sélectionnées, pour six projets récompensés à la fin, auxquels ont été ajoutés deux prix spéciaux pour les projets les plus durables.

Au total, pas moins de quatre architectes belges y ont été distingués. Ainsi, le bureau bruxellois JDS Architects l’a emporté dans la catégorie ‘Urban Development’, avec son projet de nouvelle station balnéaire au Danemark (Faaborg Harbour Bath). Les architectes gantois Cousseé & Goris ont raflé la mise dans la catégorie ‘Industry’ pour le développement du Crématorium Hofheide à Holsbeek, tandis que le bureau Philippe Samyn and Partners a décroché la timbale dans la catégorie ‘City Housing Development’ grâce à son projet de rénovation de 150 logements sociaux, au Foyer Bruxellois, à Bruxelles.

Outre les six gagnants officiels, deux « prix spéciaux du jury » ont été remis au projet le plus durable et innovant et à celui « à usage mixte » le plus durable. C’est dans cette dernière catégorie que l’on retrouve le quatrième architecte belge primé. Le bureau anversois Veelaert Architecten l’a en effet emporté avec son projet Annonciaden, un complexe rassemblant des résidences-service, une crèche, des commerces et des bureaux.

Les organisateurs de l’événement expliquent ce triomphe belge par le professionnalisme des acteurs du secteur et le niveau d’éducation et de qualification affichés dans le pays. (Belga, photo Samyn and Partners/European Architecture Awards)