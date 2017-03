Deux nouvelles compagnies à bas prix à Brussels Airport

Brussels Airport accueillera cet été deux nouvelles compagnies à bas prix: Wow Air, avec un vol quotidien sur Reykjavik, et Cobalt Air, qui propose deux vols par semaine sur Larnaca. Son nouvel horaire lancé le 26 mars, qui restera d’application jusqu’en octobre 2017, inclut 10 nouvelles destinations, a également annoncé mardi l’aéroport basé à Zaventem.

Brussels Airlines opérera de nouveaux services à destination de Mumbai (Inde), Comiso (Italie) et Erevan (Arménie). Les nouvelles destinations de TUI fly sont Araxos (Grèce), Bra¿ (Croatie) et Volos (Grèce). Pendant la période d’été, Eurowings proposera plusieurs vols par semaine vers Salzbourg (Autriche). Parmi les autres destinations nouvelles figurent Fès (Maroc) pour Air Arabia, Fez Constanta (Roumanie) pour Blue Air et Ankara (Turquie) pour Sun Express, énumère Brussels Airport. D’autre part, plusieurs liaisons vont reprendre au départ de Brussels Airport. Delta Air Lines va relancer son vol quotidien sur Atlanta, tandis que Thomas Cook Airlines et TUI fly volent à nouveau sur Enfidha en Tunisie. (Belga)