Deux mineurs interpellés après un vol à main armée dans une pharmacie de Molenbeek

Deux adolescents de 16 et 17 ans ont été interpellés mardi après avoir commis un vol à main armée dans une pharmacie de Molenbeek-Saint-Jean. L’un d’eux s’est débarrassé d’un couteau de cuisine après les faits et les policiers ont découvert dans le sac de son complice un revolver factice contenant 6 fausses douilles et une cartouche de CO². Le jeune de 17 ans est déjà connu de la justice pour 42 faits. Les deux suspects ont été mis à la disposition des autorités judiciaires, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Le vol à main armée a été commis vers 17h00 dans une pharmacie de la rue De Koninck à Molenbeek-Saint-Jean. Arrivée sur les lieux, la police a aperçu deux jeunes qui correspondaient au profil des suspects et se trouvaient à l’angle des rues De Konick et Van Kalck. Ils se dirigeaient vers une pharmacie située non loin de là, sur la place Jef Mennekens, et ont fait mine d’obtempérer aux injonctions des agents avant de s’enfuir. L’un d’eux s’est débarrassé d’un couteau de cuisine pendant sa fuite. Les deux jeunes ont ensuite été interpellés. (Belga)