Deux jours de stationnement gratuit dans le centre de Bruxelles pour les soldes

Le stationnement sera gratuit durant deux jours, les 3 et 7 janvier, dans le centre de Bruxelles à l’occasion du lancement des soldes, a annoncé jeudi l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre (MR).

Lors du premier jour et du premier samedi des soldes, « la clientèle motorisée n’aura donc pas besoin de s’enregistrer aux horodateurs dans le Pentagone« , précise l’échevine MR. Un billet spécial soldes sera en outre mis en place par la SNCB. Par ailleurs, le 3 janvier, des concerts et animations auront lieu dans les rues commerçantes de la capitale. Enfin, les magasins seront ouverts le dimanche 8 janvier dans le centre de Bruxelles. « En temps normal, les commerces sont ouverts à Bruxelles les premiers dimanches de chaque mois, dans le cadre de la campagne ‘I shop on first Sunday’. Etant donné que cette journée tombait ce mois-ci le 1er janvier, j’ai décidé, en concertation avec les commerçants, de décaler exceptionnellement l’ouverture dominicale« , souligne Marion Lemesre. (Belga)