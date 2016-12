Deux-cent Responsible Young Drivers ramèneront les fêtards du Nouvel an en sécurité

Les Responsible Young Drivers (RYD) sillonneront à nouveau les routes la nuit du Nouvel an pour assurer le rapatriement des noctambules qui ont trop bu et ne peuvent prendre le volant. Au total, 80 véhicules et 200 bénévoles seront mobilisés, a indiqué mercredi le directeur de l’ASBL, Johan Chiers. Pour prétendre être un Responsible Young Drivers, chaque chauffeur bénévole devait passer un test de conduite confirmant qu’il est un conducteur responsable. Ce test a déjà été réalisé dans la plupart des provinces.

Les conducteurs seront disponibles entre minuit et 6h00 pour ramener les noctambules. Deux ou trois bénévoles se trouveront dans chaque voiture. Ceux-ci seront chargés de conduire le véhicule du fêtard qui a fait appel à eux. Le dispatching des volontaires sera également assuré par des bénévoles. L’organisation précise que réserver une voiture n’est pas possible, car le service proposé est seulement une solution de nécessité. L’ASBL ajoute qu’il est impossible d’assurer à chacun un trajet le soir du réveillon. Pour les intéressés, il suffit d’appeler le 0902/12345 (1 euro/minute). La prise en charge est gratuite. (Belga)