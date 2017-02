Deux bureaux d’étude repenseront le Ring de Bruxelles

Les bureaux d’étude Sweco Belgium et Arcadis se sont vu confier par la Région flamande un marché pluriannuel afin de soutenir le réaménagement du Ring de Bruxelles (R0). Ces travaux concernent la partie nord de l’axe routier, entre l’échangeur de Grand-Bigard et celui de Woluwe-Saint-Étienne, ont annoncé les deux bureaux jeudi.

Ensemble, sous le nom MoVeR0, les deux bureaux mettent en place une équipe qui s’occupera au cours des 12 prochaines années des études de circulation, des plans techniques (routes, ouvrages d’art et autres infrastructures), de l’accompagnement du processus, du conseil aux appels d’offres, d’une assistance dans le cadre de la gestion des parties prenantes et de la communication. La valeur contractuelle annuelle du contrat est estimée à 3 millions d’euros (hors TVA). La Région flamande veut assurer une circulation plus fluide et plus sûre autour de Bruxelles. « Le projet consiste à séparer le trafic de transit du trafic local sur le Ring. Ces deux flux bénéficieront de bandes de circulation distinctes. Une infrastructure dite ‘annexe’ est prévue, à savoir le développement de lignes de tram et de ponts dotés de pistes cyclables, qui amélioreront la liaison entre la périphérie bruxelloise et la capitale« , précise le communiqué. Les autres partenaires de ce projet sont Stibbe (expertise juridique), Deloitte (fiscalité et financement), MINT (circulation) ainsi que les bureaux Zwarts & Jansma Architects, CLUSTER landschap+stedenbouw et Frank Van Hulle (paysage et architecture). (Belga)