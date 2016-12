Détention prolongée pour le suspect arrêté près de la place Liedts à Schaerbeek

La chambre du conseil de Bruxelles a prolongé la détention préventive d’ A.B., un Belge né en 1982 et interpellé le 22 décembre dernier à la suite d’une opération menée dans le quartier de la place Liedts à Schaerbeek. L’homme demeure inculpé de détention d’armes. A ce stade, le juge d’instruction ne s’est par encore prononcé sur une éventuelle implication terroriste du suspect a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. A.B., était soupçonné d’être en possession d’armes et d’explosifs, et d’avoir proféré des menaces à caractère terroriste. A.B., un Belge né en 1982, avait été interpellé le 22 décembre dernier à l’issue d’une opération de police menée à Schaerbeek. Plusieurs objets avaient été saisis lors de cette action, dont des armes et du matériel informatique. Aucun explosif n’avait été retrouvé, Le suspect est connu de la justice pour des faits de vol et de coups et blessures mais pas pour des faits de terrorisme. (Belga)