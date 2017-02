Le vent perturbe déjà la ligne 7 de la Stib entre Vanderkinderen et Legrand, annonce la société sur son compte Twitter. On attend de très fortes rafales jusque 70 km/h, voire 90 km/h sur Bruxelles dès la fin de la matinée, début d’après-midi. Les parcs et espaces verts gérés par Bruxelles-Environnement sont fermés. (Photo Belga)