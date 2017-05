Des trams retardés en plusieurs endroits : les lignes 3 et 4 touchées

Divers problèmes perturbent les lignes de tram de la STIB ce lundi après-midi. Sur les lignes 3 et 4, la ligne aérienne a été arrachée vers 14h45. La circulation est interrompue entre les stations Berkendael et Albert et des bus-navettes ont été mis en place entre ces deux stations. Le délai de la réparation n’est pas encore connu.

Sur la ligne 7, c’est un pantographe (le dispositif qui relie le tram à la caténaire) qui a été arraché entre les stations Princesse Elisabeth et Van Praet, entraînant des retards sur la ligne, vers 15h15. La circulation a toutefois été rétablie vers 15h45. (photo archive Belga)