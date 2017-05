Des statues de la liberté pour accueillir Donald Trump.

Mercredi et jeudi, le président des États-Unis Donald Trump débarque à Bruxelles. Il se rendra le 25 mai à une réunion de l’OTAN. Durant cette visite de deux jours, des mouvements citoyens et des manifestations sont prévues pour lutter contre le sexisme et le racisme.



Amnesty International participera à la marche du 24 mai pour demander le respect des droits humains. Et l’organisation veut accueillir Donald Trump avec des statues de la liberté. Amnesty International est donc à la recherche de 100 volontaires, prêts à revêtir le costume de la statue de la liberté (Photo : Amnesty International)