Des stations de réparation et des pompes à vélo installées à Jette

Deux stations de réparation et trois pompes ont déjà été installées pour les cyclistes dans l’espace publique communal. Les localisations ont été choisies en fonction de trois critères : le passage fréquent de cyclistes, l’espace suffisant pour utiliser les pompes et le faible risque de vandalisme.

On peut trouver ces stations à l’entrée de la bibliothèque francophone (station et pompe), rue Léon Theodor 108 (station et pompe), Parvis Notre-Dame de Lourdes (pompe), et une quatrième pompe sera placée sur la place piétonne de l’Ancienne Barrière.

Développement d’alternatives à la voiture

L’achat du matériel a été réalisé dans le cadre de l’octroi de budgets régionaux. La Commune et la Région poursuivent ainsi leur partenariat de développement d’alternatives à la voiture. Dans le cadre de l’octroi de subsides, la Commune a ainsi pu notamment optimiser ses marquages vélo, densifier la présence de vélo-boxes et d’arceaux, augmenter le nombre de rues cyclables et faire l’acquisition de bancs à placer sur les itinéraires piétons prioritaires.