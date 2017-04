Des passionnés veulent sauvegarder les anciens ascenseurs

Certains immeubles ont encore conservé d’anciens ascenseurs des années 20 et 30 et d’avant 1958. Il y en aurait entre 10 000 et 12 000 en Belgique et environ 250 à Bruxelles, rapporte ce mardi le quotidien La Capitale. D’un charme certain, ils ne correspondent cependant plus aux normes légales en vigueur. L’asbl « Save our Heritage Elevators » constituée de passionnés et parfois de propriétaires d’immeubles dotés d’un tel engin, a été constitué pour sauvegarder ce patrimoine. Mais les normes sont de plus en plus sévères et tous ces ascenseurs devront de toutes façons y répondre pour 2022, au plus tard.