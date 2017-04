Des milliers de bandes dessinées à 1 euro pour les « 48h BD »

Des milliers de bandes dessinées à 1 euro parmi une sélection de 12 albums, cela semble assez incroyable. Et pourtant c’est ce que propose, entre autres surprises, l’opération « La BD en Fête », qui se déroule durant 48 heures, ces 7 et 8 avril en France et en Belgique. Le but : démocratiser la lecture et donner envie au public de découvrir des auteurs mais aussi de toucher le plus grand nombre; des lecteurs qui n’ouvrent peut-être jamais un livre de bandes dessinées. L’opération « BD à un euro » s’accompagne également d’un foule d’animations dans les librairies spécialisées participantes, dont de nombreuses séance de dédicaces. 12 grands éditeurs sont à l’origine de la manifestation.