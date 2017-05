Des militants pour la paix bloquent le carrefour Bordet avant le sommet de l’OTAN

Une trentaine de personnes se sont attachées jeudi vers 14h30 au carrefour entre le boulevard Léopold III et l’avenue Jules Bordet à Evere, dans le cadre de l’initiative « Stop Nato 2017 ». La police est sur place pour libérer le passage. Peu avant 15h00, aucune arrestation n’avait eu lieu, selon la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, Ilse Van De Keere.

Les militants se sont reliés par les bras avec des tubes. Ils sont attachés entre eux depuis l’intérieur du tuyau, ce qui demande du matériel particulier et du temps pour les détacher. Leur objectif est de retarder l’arrivée des délégations et de perturber ainsi le début de la réunion spéciale de l’Otan à laquelle participent les chefs d’Etat et de gouvernement des 28 pays membres, dont le président américain Donald Trump. Un périmètre de sécurité est déployé autour du siège de l’Alliance, au niveau du boulevard Léopold III, de la rue de la Fusée et de l’avenue du Bourget. (Belga)