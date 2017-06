Des magasins d’aménagement de jardin fermés pour trafic de stupéfiants

Trente perquisitions ont été menées jeudi à travers le pays, dont 11 à Bruxelles, dans le cadre d’une enquête sur les pratiques d’une éventuelle organisation criminelle qui agirait comme « facilitateur » de la production de stupéfiants. Vingt personnes ont été emmenées pour audition approfondie, annonce le parquet fédéral, qui avait chargé un juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Namur, division de Dinant, de mener une instruction sur les pratiques de cette organisation.

Le dossier vise une SPRL exploitant plusieurs magasins d’aménagement de jardin et de vente de produits horticoles à Ixelles, Jette, Marcinelle, Jambes et Genval, explique le parquet fédéral. L’objet social de la société recouvre officiellement les activités suivantes : aménagement de jardin, conseil, vente en gros ou au détail et négoce de matériel et de produits horticoles, organisation de séminaires traitant de l’horticulture, soins de plantes à domicile, importation et vente de vins et de produits annexes et vente de DVD, énumère le parquet. L’état actuel de l’enquête démontre cependant que la SPRL en question a en réalité pour activité essentielle de proposer à la vente tout le matériel très spécialisé nécessaire à la culture de cannabis, en ce compris les conseils d’utilisation de ce matériel et d’optimalisation des cultures. Selon le parquet fédéral, il ressort également du dossier que la société déploierait ces activités dans tout le pays et ceci depuis plusieurs années. L’enquête a été menée par la police judiciaire fédérale de Namur en étroite collaboration avec celles du Brabant Wallon, de Bruxelles et de Charleroi. Dans le cadre de cette instruction, trente perquisitions ont été menées entre autres à Bruxelles (11), dans le Brabant Wallon (5), à Hal-Vilvorde (3), à Charleroi (2), à Namur (5), à Louvain (1) et à Anvers (3). Vingt personnes ont été emmenées pour audition approfondie et le juge d’instruction décidera plus tard de leur maintien éventuel en détention. (avec Belga)

Reportage: Pierre Beaudot et Nicolas Scheenaerts