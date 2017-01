Des groupes de citoyens bruxellois invités à parler du vivre ensemble dans leur ville

La Région de Bruxelles Capitale et la Fondation Roi Baudouin sont à la recherche de groupes de citoyens afin de questionner la cohésion sociale dans la capitale. Pour ce faire, les deux partenaires ont mis sur pied un projet participatif d’envergure baptisé « BruVoices ». L’objectif est de mieux comprendre comment les Bruxellois perçoivent le vivre ensemble, ce qu’ils apprécient dans leur ville et ce qui leur pose problème.

La population bruxelloise a été fortement marquée par les attentats de Paris et le lockdown qui s’en est suivi ainsi que par les attaques terroristes perpétrées dans la capitale en mars dernier. C’est alors qu’est née une réflexion sur l’avenir du vivre ensemble à Bruxelles. La Fondation Roi Baudouin a été chargée d’apporter des réponses à celle-ci. Son projet se compose de deux parties. Un volet qualitatif d’une part, avec l’organisation d’ici au mois de mai de 50 « focus groupes » qui seront interrogés collectivement.

La Fondation Roi Baudouin est à la recherche de tels groupes prêts à participer, peu importe leur provenance ou leur type (organisations culturelles, comités de quartier, clubs de sport, restaurants sociaux, etc.), et qui reflètent la diversité bruxelloise. La seconde partie de BruVoices, quantitative celle-là, s’appuiera sur une enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de la population bruxelloise. Les résultats seront ensuite analysés entre novembre et décembre prochains, puis débattus en janvier 2018 au cours d’un atelier qui réunira des experts et des représentants du secteur associatif, du monde de l’entreprise et du pouvoir politique, avant d’être présentés lors d’une assemblée citoyenne en février de l’année prochaine. (Belga)