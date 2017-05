La 4e édition du Brussels Food Truck festival démarre ce vendredi midi : quelques 110 camions, de plus de 15 pays différents, sont rassemblés à Tour et Taxis, dans le cadre de la Fête de l’Iris. Les food trucks ont bien changé en une dizaine d’années. Ils proposent désormais une nourriture saine, artisanale et qualitative, explique l’organisateur du festival.

Détails, en direct dans le 12h30