Des élèves se mobilisent à Saint-Josse contre l’expulsion d’un bénévole guinéen

Des élèves et des professeurs de l’Institut Saint-Louis à Saint-Josse se mobilisent contre l’expulsion de Lounsény Koné, un ressortissant guinéen sans titre de séjour. L’homme est enfermé au centre 127 bis avant l’expulsion qui serait prévue ce 28 décembre. Lounsény Koné donnait bénévolement des cours de cinéma aux jeunes élèves depuis plusieurs années et était très apprécié. Selon les personnes qui réclament sa libération, Lounsény aurait tout fait pour régulariser sa situation, mais sans succès. Des recours sont toujours en cours. Les élèves ont posté sur You Tube une vidéo réclamant sa libétation