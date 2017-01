Des élèves de 6ième primaire deviennent experts en propreté

Des animateurs de Bruxelles Propreté se rendent dans des classes de 6eme primaire. Le but, sensibiliser les jeunes aux incivilités en matière de déchets et de propreté. Après les cours théoriques place à la pratique.

Reportage dans l’école Maurice Carême à Anderlecht: Marie Berckvens et Béatrice Broutout.