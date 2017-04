Des coproductions belges seront en compétition officielle au Festival de Cannes

La coproduction belge « Rodin » de Jacques Doillon fait partie des 18 films retenus en compétition officielle pour la 70e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 28 mai dans la ville côtière française, a annoncé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. Le long métrage est notamment coproduit par Artémis Productions, la RTBF et Voo/Be tv. Comme son titre l’indique, le film se penche sur une célèbre figure de l’histoire de l’art, à savoir le sculpteur français Auguste Rodin. Porté par Vincent Lindon, le film met également en scène Izïa Higelin et Séverine Caneele. Le biopic de Jacques Doillon se concentre sur les années 1880 qu’Auguste Rodin a passées à Paris et sa passion avec la sculptrice et artiste-peintre Camille Claudel.

La coproduction belge de Scope Pictures « L’Amant double » de François Ozon fait aussi partie des film retenus pour la compétition officielle. « L’Amant double » raconte l’histoire de Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, qui entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité. Le long métrage met notamment en scène Marine Vacth, Jérémie Rénier et Jacqueline Bisset.

Par ailleurs, deux films belges sont sélectionnées pour le Festival de Cannes dans le cadre du programme Cinéfondation, réservé aux créations d’écoles de cinéma du monde entier. (avec Belga)