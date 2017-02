Des contrôles policiers autour des discothèques Mirano et Snob

Des contrôles policiers ont été menés samedi dernier à proximité des discothèques Snob à Schaerbeek et Mirano à Saint-Josse-ten-Noode. La police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) a dressé quatre PV pour défaut de permis de conduire, deux PV pour défaut d’assurance, un PV pour détention de stupéfiants et un autre pour défaut de contrôle technique.

Test d’alcoolémie

Sur 183 tests d’haleine effectués, 166 étaient négatifs, soit près de 91% des conducteurs contrôlés. Six conducteurs ont reçu un retrait de permis de conduire immédiat. Une personne a refusé le test d’haleine. Après un prélèvement sanguin, cette personne a été arrêtée administrativement pour ivresse publique.