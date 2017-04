Des contrôles plus sévères pour les centres de bronzage

Depuis quelques années, les centres de bronzage sont dans le collimateurs de l’Inspection économique, mais aussi des scientifiques. Une étude réalisée par la Commission européenne établit maintenant que l’utilisation de lits de bronzage peut provoquer des cancers de la peau . Des médecins pointaient ce risque en fait, depuis longtemps. Il faut dire aussi que dans ce secteur, les irrégularités et les infractions sont très nombreuses. De 357 irrégularités relevées par l’Inspection économique en 2015, on est en effet passé à 1.214 en 2016, ressort-il de chiffres communiqués fin février par le ministre en charge de la protection des Consommateurs, Kris Peeters (CD&V). Et les contrôles vont encore s’intensifier a annoncé le ministre.



Depuis le 1er mars 2017, tout établissement où un centre de bronzage est exploité doit s’inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous un code spécifique. Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs centre(s) de bronzage peuvent jusqu’au 30 avril 2017 demander gratuitement l’ajout de cette activité auprès du service de gestion de la BCE. A partir du 1er mai, cette adaptation devra être réalisée par un guichet d’entreprises agréé au choix et la demande sera alors payante. Pour la Fondation contre le Cancer, il s’agit d' »un pas dans la bonne direction, car cette mesure permettra de connaître enfin le nombre précis de bancs solaires à usage commercial en Belgique, ce qui mènera à des contrôles plus efficaces ». De plus, une campagne pour informer les consommateurs sur les risques des bancs solaires et comment ces risques peuvent être réduits va être lancée. (avec Belga)