Des conditions plus favorables pour la clientèle de la SNCB

La SNCB a entièrement revu ses conditions de transport, tout en les rendant plus favorables pour sa clientèle, notamment en cas d’oubli d’abonnement ou d’annulation d’un voyage, annonce-t-elle lundi dans un communiqué. Les conditions de transport, jusqu’à présent répertoriées dans un dossier de 250 pages, ont été complètement revues pour « aboutir à un document simple, transparent et plus lisible pour le client » d’une quinzaine de pages « sans en perdre pour autant l’exhaustivité« , explique la SNCB, qui précise qu’elle a activement impliqué ses stakeholders et ses clients tout au long de l’année dernière dans ce projet. Cette démarche a conduit à la suppression des règles défavorables à la clientèle qui ne seront plus effectives à partir du 1er février 2017.

Ainsi par exemple, les clients qui oublient leur abonnement et qui reçoivent une amende ne se verront plus réclamer huit euros pour les frais administratifs s’ils se présentent à un guichet dans un délai de 14 jours avec un abonnement valable. De même, ceux qui annuleront un voyage à la dernière minute pourront se faire rembourser sans avoir à payer les cinq euros de frais s’ils en formulent la demande au guichet dans la demi-heure après l’achat. Par ailleurs, les personnes munies d’un billet normal pourront dorénavant faire une escale dans leur voyage, sans avoir à acheter deux billets distincts. Quant aux abonnés de la 1ère classe, ils bénéficieront d’une compensation en cas de déclassement ou d’absence d’une voiture de 1ère classe, alors que ce n’était pas le cas auparavant.

Navetteurs.be réagit

Navetteurs.be a réagi positivement mardi aux nouvelles conditions de transport annoncées par la SNCB pour le 1er février prochain. « Celles-ci offrent une plus grande flexibilité aux usagers et sont rédigées de manière plus claire et synthétisée« , souligne l’association de voyageurs dans un communiqué. Parmi les nouveautés, « l’interruption de voyage pour les détenteurs d’un billet classique représente une avancée significative. Cette mesure devra toutefois être étendue à tous les titres de transports comme les Go Pass ou les Rail Pass afin que tous les usagers puissent en bénéficier », estime Navetteurs.be. L’association se réjouit également que les abonnés qui oublient leur abonnement ne seront désormais plus pénalisés par l’application de frais de dossier de 8 euros, s’ils se présentent à un guichet dans un délai de 14 jours avec un abonnement valable. Selon l’association, « la suppression des frais de dossier en cas d’annulation de voyage va également dans le bon sens commercialement parlant ». Les conditions de transport, jusqu’à présent répertoriées dans un dossier de 250 pages, ont été complètement revues pour « aboutir à un document simple, transparent et plus lisible pour le client » d’une quinzaine de pages « sans en perdre pour autant l’exhaustivité », a pour sa part expliqué la SNCB, qui précise qu’elle a activement impliqué ses stakeholders et ses clients tout au long de l’année dernière dans ce projet.

Selon le PTB, si un abonnement mensuel Gand-Bruxelles avait suivi la même évolution que l’indice des prix à la consommation depuis 1995, il serait aujourd’hui 18 euros moins cher (près de 200 euros par an). En février 2017, les tarifs augmenteront d’environ 3% en moyenne. Pour Michael Verbauwhede, député bruxellois et spécialiste SNCB du PTB, « il est inacceptable d’augmenter les tarifs de la sorte alors que la qualité du service laisse de plus en plus à désirer: trains en retard et trop souvent en panne, RER qui se fait attendre, trajets plus longs, etc« . Selon l’élu PTB, si la direction de la SNCB procède de la sorte, c’est surtout grâce au contrat de gestion conclu avec le gouvernement. « Et lorsque le gouvernement décide de couper 3 milliards d’euros dans le budget du rail belge sur la période 2015-2020, il ne laisse pas le choix: la SNCB comble une partie de ce manque à gagner en venant chercher l’argent dans la poche des travailleurs via une augmentation des tarifs« . Le PTB, qui a lancé mardi une opération de distribution de tracts dans les gares du pays, plaide pour un gel des tarifs, à inscrire dans le prochain contrat de gestion de la SNCB, car ils jouent selon lui un rôle crucial, à côté de la qualité du service, pour attirer les voyageurs vers le rail. Le parti d’extrême gauche plaide par ailleurs pour un investissement massif dans le rail pour améliorer les performances de l’entreprise ferroviaire.