L’organisation d’un Inline Street Championships à Bruxelles, c’est une première. Cela se passe au Planet Park d’Anderlecht, non loin de la gare du Midi. Les meilleurs « riders » mondiaux (ici on parle de roller, pas de skate) sont donc réunis ce mercredi. Les compétitions de roller acrobatique sont ouvertes aux amateurs et aux professionnels de 25 nationalités différentes.

Reportage – Yannick Vangansbeek et Emilie Eickhoff