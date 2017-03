Des artisans bruxellois redonnent un peu de vie aux guinguettes de la Ville

Des artisans bruxellois vont exploiter ensemble des guinguettes situées dans des espaces verts de la Ville. Le kiosque du bois de la Cambre reprendra ainsi vie dès le 1er avril alors que deux autres situés dans le parc Royal seront également pris en main par les mêmes artisans, a fait savoir lundi l’échevine des Affaires économiques, Marion Lemesre.

Le kiosque situé près du carrefour des Attelages dans le bois de la Cambre a été rénové et ouvrira chaque jour, de 9 à 18 heures. Différentes formules seront proposées: petits déjeuners, lunchs et encas sucrés. Des produits locaux seront servis puisque la brasserie de la Senne et le chocolatier Gerbaud sont directement impliqués dans le projet, tout comme le restaurateur Gregory Marlier, à la tête de Bia Mara et Peck, et l’organisateur d’événements et de soirées Thanh. En effet, outre une offre de boissons et nourriture qualitative, les exploitants du kiosque prévoient des événements culturels et festifs à destination des enfants et des adultes: théâtre de marionnettes, ateliers de grimages, cinéma en plein air, soirées musicales… « Ce ne sera toutefois pas la fête toute la nuit car le kiosque fermera ses portes à 22h00 les week-ends d’été », précise-t-on au cabinet de Marion Lemesre. En termes d’horaires, dans ce genre d’endroit, la fréquentation est fortement conditionnée par la météo. »La volonté des pouvoirs publics est d’ouvrir le plus possible », souligne le cofondateur de la brasserie de la Senne, Bernard Leboucq. « En hiver, le kiosque sera fermé les lundis et mardis. Pour le reste, nous allons étudier les possibilités en fonction de notre personnel », a-t-il ajouté.

La Ville a conclu une convention de 5 ans avec les artisans constitués en SPRL. Cette dernière a également décroché l’exploitation des deux guinguettes situées dans le parc Royal. Les deux établissements seront remis à neuf. Au petit kiosque, les promeneurs pourront se procurer des produits à emporter. Au grand kiosque, les clients pourront s’asseoir sur la large terrasse et profiter d’une carte plus étoffée. Les exploitants s’engagent à se fournir chez des producteurs bruxellois ou des commerçants locaux. Des animations pour enfants et adultes seront aussi organisées de mai à septembre. La Ville de Bruxelles a lancé un appel à projets pour l’exploitation commerciale du kiosque de l’avenue des Genêts, également dans le bois de la Cambre. « Comme le kiosque est situé dans un lieu plus retranché du bois, il nous semblait judicieux que l’exploitant propose plus qu’une simple offre horeca. Le cadre relaxant se prête bien à l’exercice de yoga ou de gymnastique », souligne Mme Lemesre. D’autres guinguettes ont repris vie récemment en Région bruxelloise, comme le kiosque Eliza dans le parc Elisabeth à Koekelberg et la buvette Sint-Sebastiaan dans le parc Josaphat à Schaerbeek. (Belga)