Dendoncker parlera avec son agent cette semaine, cela s’active en coulisse à Anderlecht

La journée de lundi a été celle des réceptions au Sporting d’Anderlecht, sacré champion pour la 34e fois de son histoire. Les précédentes semaines ont déjà révélé leur lot de rumeurs en matière de transferts. Ce qui va s’accentuer encore ces prochains jours. La direction bruxelloise ne concède pour l’heure que le départ de Youri Tielemans. Pour le reste tout est encore ouvert, à commencer par le sort qui attend Leander Dendoncker. Prolongation ou départ ? C’est encore flou.

« Partir à l’étranger, c’est quelque chose qui me tente », a concédé Leander Dendoncker, « mais je ne sais pas encore ce que je vais faire la saison prochaine. J’avais demandé à mon agent d’attendre la fin de la saison et nous allons discuter ensemble dans les prochains jours. Je comprends qu’Anderlecht veuille me garder, d’autant que Youri est parti. D’un autre côté, je dois penser à moi aussi. » Plusieurs noms circulent dans les travées du stade Constant Vanden Stock, comme ceux de Sven Kums, prêté à l’Udinese par Watford, ou d’Henry Onyekuru, le jeune buteur (19 ans) d’Eupen. « Sven Kums est un Belge avec beaucoup de talent. Mais comme toujours, il n’y a pas qu’Anderlecht qui s’intéresse à son profil », a expliqué de son côté Herman Van Holsbeeck, le directeur général d’Anderlecht. « C’est le cas de tous les grands clubs belges, mais aussi de clubs étrangers. Je vais voir calmement ce qui est possible. De même pour Onyekuru, la moitié de l’Europe est après lui. Quand tu peux marquer 22 buts avec un club comme Eupen, cela veut dire que beaucoup vont s’intéresser à toi. La priorité sera de garder Dendoncker. Il a fait des progrès énormes ces derniers mois. On sait que des grands clubs européens vont faire des offres. La volonté est de le garder encore un an. Je pense que si nous laissons partir Dendoncker et Tielemans, on aura peut-être beaucoup d’argent mais ce ne serait pas une très bonne chose pour l’équilibre de l’équipe. » (Belga)