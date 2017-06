La démission d’Yvan Mayeur comme bourgmestre de Bruxelles était « inéluctable » et constituait la « décision indiquée » face « aux pressions », a déclaré vendredi le président du PS, Elio Di Rupo, en marge du congrès fédéral de la FGTB auquel il assistait ce vendredi à Bruxelles.

« Tout le monde attendait ce geste », a précisé le président du Parti socialiste. « J’espère que chacun, désormais, en tirera les leçons afin que ces accidents, trop nombreux, ne se reproduisent plus », a-t-il ajouté. Cependant, « il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain », a nuancé Elio Di Rupo. « Le PS, c’est un groupement de près de 90.000 personnes formidables et qui assument chaque jour leurs responsabilités. Il y a des accidents et il faut trouver des solutions mais on ne peut pas être derrière tout le monde », a-t-il conclu. (Belga)