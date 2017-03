Déjà un million de cartes SIM prépayées enregistrées

Un million des 3,4 millions de cartes SIM prépayées en circulation en Belgique avaient été enregistrées à la mi-février, indique vendredi le ministre des Télécommunications, Alexander De Croo (Open VLD), dans un communiqué. L’identification des cartes anonymes est l’une des mesures prises l’an dernier par le gouvernement fédéral après les attentats du 22 mars.

Les personnes qui possèdent une carte prépayée ont jusqu’à début juin pour s’identifier auprès de leurs opérateurs GSM. Les cartes prépayées étaient omniprésentes dans les milieux criminels, car prisées pour leur anonymat. Depuis décembre, toute personne qui achètent une nouvelle carte de ce type doit déclarer son identité. Cette identification doit permettre aux services de sécurité et de renseignements de retrouver plus rapidement l’identité des utilisateurs. Pour les cartes déjà en circulation, une période de transition est prévue jusqu’à début juin. Cette période doit donner la possibilité à chaque utilisateur de s’identifier. Ceux-ci pourront le faire en rechargeant leur carte SIM à l’aide d’une carte bancaire, en s’enregistrant en ligne à l’aide de leur carte d’identité électronique et de leur code pin ou dans un magasin de téléphonie de leur opérateur. (Belga)