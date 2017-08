DéFI veut supprimer le décret « inscriptions », le PS est prêt à le modifier

Le président de DéFI Olivier Maingain a lancé la rentrée politique, ce lundi, en proposant dans divers médias une suppression pure et simple du décret « inscriptions » mis en place dans l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis plusieurs années.

Le Parti Socialiste (PS), par la voix de Laurette Onkelinx, confirme qu’une modification de ce décret est possible et qu’un accord entre DéFI et le PS peut intervenir sur ce sujet. Avant la formation d’une nouvelle majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Le timing de cette proposition pose en tout cas question.