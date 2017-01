DéFI présente ses têtes de listes pour les prochaines élections communales et provinciales

DéFI a mis à profit dimanche ses voeux aux militants pour présenter à un peu moins de deux ans des prochaines élections communales et provinciales, la plupart de ses têtes de listes en vue de ces échéances, à Bruxelles, en Wallonie et en périphérie.

Dans les communes bruxelloises, on retrouve la plupart des chefs de file de la formation amarante: le ministre régional Didier Gosuin à Auderghem, le président du parti Olivier Maingain à Woluwe-Saint-Lambert, le député-bourgmestre Bernard Clerfayt à Schaerbeek, la députée-échevine Joëlle Maison à Uccle, le député bruxellois Fabian Maingain, à la Ville de Bruxelles, les députés Serge de Patoul et Marc Loewenstein, à Woluwe-Saint-Pierre et à Forest.

On relèvera également la présence en tête de liste de Michaël Vossaert à Molenbeek; Myriam Vanderzippe à Jette; Abdellatif Mghari à Koekelberg; Anne-Rosine Delbart à Ixelles; Grégory Rase à Ganshoren; Christophe Gasia (Etterbeek); Pascal Freson (Evere); Alain Kestemont (Anderlecht); et Laura de Leener (Berchem-Sante-Agathe). Manquent encore à l’appel pour le moment, les futures têtes de liste à Saint-Gilles et à Saint-Josse.

A Watermael-Boistfort, Martine Payfa sera tête de liste, conformément à l’accord en interne obtenu au début du mois sur la répartition des rôles en vue dans la campagne avec Anne Spaak et Sandra Ferretti.

En périphérie, DéFI a présenté ses chefs de file dans les commune à facilités de Crainhem (Véronique Caprasse); Linkebeek (Gilles Hallez); Drogenbos (Grégory Boen); Rhode Saint-Genèse (Cédric De Cock); Wezembeek-Oppem (Béatrice Bernard).

Il en a également désignés à Dilbeek; Grimbergen; Hal; Leeuw-Saint-Pierre; Vilvorde et Zaventem. Le parti n’ose pas (encore) présenter ceux-ci comme autant de têtes de liste car selon Sophie Rohonyi, présidente de DéFI périphérie, on y privilégie pour l’option de listes d’union francophone.

En Wallonie, Défi annonce des têtes de liste dans dix communes du Brabant wallon, 13 du Hainaut, 3 de Namur, et 4 de Luxembourg. Pour les provinciales, il aura des candidats dans ces quatre provinces.

(Belga)