DéFI considère que les gouvernements régionaux ne sont pas en affaires courantes

L’intergroupe parlementaire DéFI considère que dans l’attente d’éventuelles nouvelles majorités, les gouvernements wallon, bruxellois et de la Fédération « ne sont pas en affaires courantes et doivent poursuivre leur travail pour la révolution éthique indispensable, la simplification drastique des institutions publiques et les services à rendre aux citoyens », indique-t-il mercredi dans un communiqué.

DéFI demande au cdH de maintenir l’attitude constructive qu’il a toujours eue jusqu’à présent et qu’il n’empêche pas par la politique de la chaise vide ou par l’obstruction systématique, la prise de décisions essentielles à l’avenir des Bruxellois et des Francophones. En ce qui concerne la révolution éthique, DéFI maintient comme exigence préalable à toute discussion, avec quel que parti que ce soit, l’absolue nécessité d’écarter les mandataires qui ont eu ou qui ont une responsabilité dans les scandales. (Belga, photo Belga/Laurie Dieffembacq)