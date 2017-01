A l’occasion du 20ème anniversaire du Fonds pour la Recherche en Ophtalmologie, une artiste américaine et ophtalmologue expose 30 tableaux et leurs moulages en argile, pour les personnes malvoyantes et aveugles. L’exposition a aussi pour but de sensibiliser les personnes voyantes à la cécité. Elle se tient à la Maison de quartier Malibran à Ixelles.

REPORTAGE de Jérémy Audouard