Découvrez l’Agneau mystique de Van Eyck en haute résolution

L’Agneau mystique se révèle en haute résolution. La célèbre peinture de Van Eyck est visible sur le site Closer to Van Eyck. Grâce au zoom et à la précision des photos, vous pourrez entrez au plus profond de ce chef-d’œuvre du 15e siècle.

Le nouveau site « Closer to Van Eyck » permet désormais aux internautes de découvrir les volets extérieurs du célèbre tableau avant, pendant et après restauration.

Lancé en 2012, le site n’avait pas connu jusqu’ici de grands remaniements, rappelle l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). De nouvelles images en très haute résolution du retable à différents stade du traitement de conservation-restauration sont désormais accessibles en ligne et les visiteurs du site ont toujours la possibilité de comparer simultanément plusieurs images.

La fonction zoom, déjà présente, a été améliorée et plonge les visiteurs jusqu’au niveau microscopique des peintures, en 100 milliards de pixels. « Avec ce site, chacun est au premier rang pour découvrir le génie de Van Eyck », explique Hilde De Clercq, driectrice a.i de l’IRPA.

Peint en 1432 par les frères Hubert et Jan Van Eyck, le retable de l’Adoration de l’Agneau mystique fait l’objet d’une intense campagne de restauration depuis plusieurs années.

Après un premier traitement d’urgence en 2010, les volets extérieurs du polyptyque, habituellement conservé dans la cathédrale saint-Bavon à Gand, ont été restaurés entre 2012 et 2016. Ce travail se poursuit actuellement avec le registre inférieur du retable ouvert.

