Décès d’Etienne Tshisekedi : trois veillées funéraires au Palais 2 du Heysel

Trois veillées funéraires auront lieu vendredi, samedi et dimanche soir à Bruxelles en hommage à l’opposant congolais historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé mercredi soir à l’âge de 84 ans, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. Elles se dérouleront au palais 2 sur le site du Heysel, de 18h00 à 23h00 vendredi et de 16h00 à 23h00 samedi et dimanche, a indiqué le secrétaire national adjoint pour la Belgique du parti de Etienne Tshisekedi, l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), Ange Pabolangi, à l’agence Belga.

La dépouille de l’opposant congolais historique – qualifié tantôt de « Sphynx de Limete (un quartier de Kinshasa), tantôt de « Lider maximo » – sera exposée dimanche pour un ultime hommage, avant un rapatriement du corps à Kinshasa à une date qui reste à préciser, a-t-il ajouté. L’UDPS s’attend à la venue de milliers de Congolais de la diaspora en provenance de nombre de pays européens. Selon la porte-parole de Brussels Expo, Perrine Marchal, cette mise à disposition du palais 2 a été organisée à la demande du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur (PS), qui a joué le rôle d’intermédiaire entre Brussels Expo et les organisateurs, les membres de l’UDPS et la famille de Etienne Tshisekedi. Le vieil opposant – qui fut ministre dans les premiers mois ayant suivi l’indépendance l’ex-Congo belge, le 30 juin 1960, puis trois fois Premier ministre durant le règne du dictateur Mobutu Sese Seko – est décédé mercredi soir à la clinique Saint-Elisabeth d’Uccle. Il était arrivé huit jours plus tôt en Belgique après avoir quitté la RDC en pleines négociations sur la mise en place d’une transition politique destinée à sortir pacifiquement de la grave crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

Etienne Thsisekedi avait été désigné pour diriger le Conseil national de suivi de l’Accord (CNSA) », le mécanisme qui doit veiller à l’accord de partage de pouvoir jusqu’aux prochaines élections conclu le 31 décembre entre la Majorité présidentielle (MP, qui soutient l’action du président Joseph Kabila), une large frange de l’opposition et la société civile. Il ne pourra donc jamais occuper cette fonction, ce qui plonge la RDC dans une période d’incertitude. (Belga)