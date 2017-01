Décès de Jean-Luc Vernal, l’ex-rédacteur du journal Tintin

Jean-Luc Vernal, ex-rédacteur en chef du journal du Tintin, est décédé à l’âge de 72 ans, le 15 janvier 2017. Scénariste, il était par ailleurs l’auteur de plusieurs bandes dessinées restées marquantes, dont Jugurtha, Ian Kalédine, Brelan de Dames. Dans un communiqué les éditions Le Lombard, rappelle que Jean-Luc Vernal était le fils de l’écrivain Jean Francis, réputé pour ses ouvrages sur Bruxelles, et qu’il avait hérité de son père, les talents de conteur, la passion de l’Histoire et le goût de la bande dessinée. Responsable de la rubrique Notre Temps dans Spécial, l’un des hebdomadaires belges d’information générale les plus influents des années 1960-1970, il fut le premier journaliste en Belgique à dénoncer le génocide perpétré au Cambodge par les Khmers Rouges.