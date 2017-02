Début du requiem à Koekelberg en hommage à Etienne Tshisekedi

La dépouille de l’opposant historique congolais Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé la semaine dernière à Bruxelles, est arrivée jeudi en fin de matinée, entourée des membres de sa famille, à la basilique de Koekelberg pour un requiem à sa mémoire, avant un rapatriement qui reste incertain.

Plusieurs centaines de membres de la diaspora congolaise d’Europe et quelques responsables belges – dont la présidente du Sénat, Christine Defraigne, et l’ex-ministre des Affaires étrangères Louis Michel – se sont rassemblés dans l’immense basilique pour cet hommage, accompagné de musique et de chants congolais, a constaté l’agence Belga.

La dépouille de M. Tshisekedi a été portée à l’intérieur peu après 11h00 sous les objectifs de plusieurs équipes de télévisions et de photographes de presse. Le parti de l’opposant, décédé le 1er février à Bruxelles à l’âge de 84 ans des suites d’une embolie pulmonaire, l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), a conditionné mercredi le rapatriement du corps de M. Tshisekedi à la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, objet de difficiles négociations à Kinshasa.

(Belga)

Plus d’infos en direct dans le 12h30 : David Courier