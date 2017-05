Début du procès du député francophone au Parlement flamand Christian Van Eyken pour assassinat.

Ce lundi 22 mai signifie début de procès pour le député francophone au Parlement flamand Christian Van Eyken. Lui, ainsi que son ancienne collaboratrice parlementaire Silvia B., sont prévenus d’avoir assassiné le mari de Silvia B, Marc Dellea en juin 2014 à Laeken.

L’homme avait été tué d’une balle dans la tête dans son appartement. L’enquête avait mené à Sylvia B, épouse de la victime et amante de Christian Van Eyken. Début 2017, l’instruction était bouclée et l’enquête transmise au parquet. Le Parlement flamand avait décidé de lever l’immunité de Christian Van Eyken.

De plus, Christian Van Eyken et Sylvia B. seront fixés sur leur sort concernant un autre dossier. Ils sont incriminés ensemble pour escroquerie et faux.