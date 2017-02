Début ce jeudi soir du Bright Brussels Festival

La deuxième édition du Bright Brussels Festival débute jeudi soir sur le quai des Péniches, le long du canal à Bruxelles. Au programme: quatre soirées durant lesquelles l’éclairage féerique de dix œuvres accompagnera une parade lumineuse.

Le spectacle « Naked truth » (vérité nue), présenté par les Belges d’ACT Lighting Design, invitera notamment le spectateur à découvrir une installation avant-gardiste, dynamique et minimaliste inscrite dans des chantiers en construction. La façade du bâtiment Citroën, appelé à devenir dans un futur plus ou moins proche un musée d’art moderne et contemporain, sera également illuminée. Sur le canal, les Belges d’Arf & Yes présenteront Array, une installation lumineuse flottante monumentale de 8 mètres de diamètre, intégrant 120 spots très puissants entièrement automatisés et formant une chorégraphie sur une musique de The Subs. Le Brussels Bright Festival clôture le Bright Brussels Winter, qui a illuminé la petite ceinture de Bruxelles depuis le 2 décembre. « Désormais, nous allons organiser un festival de lumières tous les deux ans. J’invite tout le monde à se rendre au canal dès ce soir et jusqu’à dimanche », a déclaré le ministre bruxellois Pascal Smet, qui a inauguré le festival avec le ministre-président Rudi Vervoort. (Belga)

Duplex: David Courier