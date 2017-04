De nouvelles mesures de contrôle au laboratoire de la Vrije Universiteit Brussel

La Secrétaire d’État bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) et la rectrice de la VUB Caroline Pauwels on annoncé plusieurs nouvelles mesures dans le dossier des maltraitances animales au laboratoire de la VUB. Pour rappel, en novembre 2016, Gaia l’association de défense des animaux avait dénoncé des pratiques inacceptables au sein des laboratoires sur base de caméras cachées : des souffrances graves infligées aux animaux (lapins, souris, rats et porcs). Face à ce constat, Bianca Debaets (CD&V), en charge du bien-être animal, avait demandé un audit et gelé tout nouveau projet de recherche au sein du laboratoire. En fait trois audits ont été établis. Un, externe et deux autres, internes à l’université. Parmi les nouvelles mesures, l’augmentation des contrôles inopinés, l’entrée d’experts externes dans les commissions d’éthique et de déontologie. Par ailleurs, la VUB procédera à la rénovation du laboratoire actuel et à la construction d’un tout nouveau laboratoire pour 14 millions d’euros. (Avec Belga)