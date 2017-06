De nouvelles concentrations d’ozone élevées attendues ce mercredi, prévient Celine

De nouvelles concentrations d’ozone élevées et des dépassements du seuil européen d’information de 180 µg/m³ sur l’ensemble du pays sont prévues ce mercredi, annonce la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine) dans son bulletin quotidien. Cela avait déjà été le cas mardi et le sera probablement encore jeudi. Cela s’explique par la chaleur et le soleil qui, combinés à un vent faible, sont favorables aux concentrations d’ozone.

Le seuil européen de 180 µg/m³, à partir duquel la population doit être informée, a été dépassé en 24 points de mesure dans les trois Régions mardi. Il avait déjà été dépassé lundi dans deux points de mesure en Flandre, à Schoten et Idegem. Ce mercredi, il fera à nouveau très chaud et ensoleillé avec des températures qui pourront atteindre 32°C à 33°C dans le centre du pays et en Campine. Le vent sera faible à modéré et de secteur est. La Celine prévoit dès lors des concentrations d’ozone élevées et des dépassements du seuil européen d’information de 180 µg/m³ sur l’ensemble du pays.

Ce jeudi, la température restera très élevée et pourra atteindre 35°C. Il fera ensoleillé en première partie de journée mais, dans l’après-midi, le risque d’averse orageuse augmentera et la température diminuera. Le vent sera sensiblement plus élevé. À nouveau, les concentrations d’ozone seront élevées et la Celine prévoit des dépassements du seuil européen d’information aux endroits restant ensoleillés dans l’après-midi.

Les concentrations d’ozone élevées peuvent entraîner des difficultés respiratoires, notamment lors d’efforts physiques importants. Une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures, une toux chez les personnes sensibles et une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes chez les personnes asthmatiques peuvent également se déclarer. Les personnes sensibles à la pollution atmosphérique, soit les enfants, les personnes âgées ou toute personne souffrant de problèmes respiratoires, doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein entre 12h00 et 22h00. Il est également recommandé à chacun de s’abstenir de tout effort physique soutenu pendant cette période. En général, les concentrations d’ozone sont diminuées de moitié à l’intérieur des bâtiments. (Belga, photo Belga/Herwig Vergult)