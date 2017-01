De nombreuses personnalités politiques assistent aux funérailles d’État de Luc Coene

De nombreuses personnalités politiques ont assisté samedi matin en l’église paroissiale Saint-Jean l’Évangéliste à Tervuren aux funérailles d’Etat de l’ancien gouverneur de la Banque nationale de Belgique et ministre d’Etat, Luc Coene, décédé jeudi 6 janvier à l’âge de 69 ans.

Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique lors de la crise financière de 2008, Guy Quaden, ainsi que l’ancien Premier ministre Yves Leterme (CD&V) – dont le gouvernement en affaires courantes avait nommé Luc Coene au poste de gouverneur de la BNB en 2011 – ont rendu un dernier hommage au défunt. Guy Verhofstadt, le « compagnon de route politique » de Luc Coene, était également présent à la cérémonie, à l’instar des vice-Premiers ministres Didier Reynders (MR) et Alexander De Croo (Open Vld), des présidents de parti John Crombez (sp.a) et Gwendolyn Rutten (Open Vld) ainsi que des ministres Koen Geens (CD&V) et Maggie De Block (Open Vld) et du président de la Chambre, Siegfried Bracke. Lors de la cérémonie, l’actuel gourveneur de la BNB, Jan Smets, ainsi que l’économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Peter Praet, ont pris la parole, tout comme le directeur général de la maison d’opéra bruxelloise De Munt, dont Luc Coene était le vice-président. Après l’incinération, les cendres de Luc Coene devaient être versées dans une urne funéraire à Tervuren lors d’une cérémonie en plus petit comité. Durant sa carrière, Luc Coene a notamment été le chef de cabinet de Guy Verhofstadt et gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) de 2011 à 2015. Il aurait par ailleurs joué un rôle important lors de la crise financière de 2008, alors qu’il était vice-gouverneur de la BNB. Il est en outre passé par le Fonds monétaire international (FMI), où il a travaillé en tant qu’assistant de l’administrateur belge. Luc Coene fut également sénateur (Belga).