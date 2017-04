La Maison des Jeunes 83 (MJ83) à Ganshoren propose une foule d’activités culturelles, sociales, sportives et de loisir aux jeunes de 6 à 30 ans. Et parmi celles-ci, un atelier rap animé par Antonin, par ailleurs chanteur de rap sous le pseudonyme de Tonino et extrêmement actif dans le milieu. Aujourd’hui quelques jeunes filles mettent au point leur prestation avec en point de mire la scène et le OH Festival.



REPORTAGE d’Alice Vandenbroucke et Yannick Vangansbeek