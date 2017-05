Robert Favre Le Bret, Gilles Jacob, Thierry Frémaux: oeuvrant dans les coulisses et accueillant les stars en haut du tapis rouge, ces hommes ont fait de Cannes le plus grand festival du monde. Robert Favre Le Bret (1904-1987) a porté Cannes sur les fonts baptismaux. Ancien journaliste, … lire plus

Belga