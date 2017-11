Il danse la même chorégraphie dans 100 lieux différents de Bruxelles

Un DJ s’est improvisé danseur et s’est filmé en train de répéter la même chorégraphie dans 100 endroits différents de Bruxelles. « J’aime tellement Bruxelles que j’y danserai dans tous ses recoins », nous dit-il.

La bande son de la vidéo est une création originale du jeune DJ Eko, intitulée « Little boy ». En guise de clip, on voit le jeune musicien exécuter une drôle de chorégraphie aux mouvements désarticulés à travers Bruxelles. On reconnaît le Manneken Pis, l’ascenseur de verre des Marolles ou encore l’Atomium.

L’idée n’est pas la sienne ! Eko a reproduit l’expérience d’un jeune américain. Il avait lui aussi répété la même « routine de danse » dans 100 endroits du monde. La vidéo publiée en juin 2015 en est à plus de 3 millions de vues sur Youtube.