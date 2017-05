Dans un tweet, Donald Trump remercie Bruxelles pour l’ « accueil chaleureux »

Le président américain Donald Trump, arrivé mercredi après-midi sur le sol belge, a remercié dans la soirée ses hôtes du jour, via un message posté sur Twitter. « Merci pour l’accueil chaleureux à Bruxelles, Belgique, cette après-midi », a publié celui qui avait eu une entrevue avec le pape François, au Vatican, plus tôt dans la journée.

Donald Trump et la First Lady Melania sont arrivés à Melsbroek dans l’après-midi, avant de se rendre au Palais royal où ils ont été reçus par le couple royal et le Premier ministre Charles Michel. Ce dernier a eu avec le président américain un entretien « cordial, respectueux et très direct », a-t-il précisé.

(Belga)