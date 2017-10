La crise catalane peut-elle devenir une crise diplomatique entre la Belgique et l’Espagne ? Réponses dans M

La crise Catalane pourrait-elle devenir une crise diplomatique entre la Belgique et l’Espagne ? C’est ce que l’on a demandé à Pascal Delwit dans M.

Selon le politologue Pascal Delwit, la Belgique est dans une situation de tensions depuis le début du mois d’octobre. Le 1er octobre, jour du référendum Catalan, Charles Michel était le premier à à avoir exprimé une certaine sympathie pour la cause catalane avec un tweet. Depuis, les relations entre l’Espagne et la Belgique restent tendues. L’attitude de la Belgique est mal comprise au niveau européen et les déclarations de Theo Francken n’ont pas aidé à améliorer la situation.

La suite des événements ? Selon Pascal Delwit, soit une temporisation se fait du côté de l’Espagne, soit elle lancera un mandat d’arrêt international contre Carles Puigdemont, ce qui mettrait la Belgique en difficulté et risquerait de l’isoler au niveau européen.