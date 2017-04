Crainhem : les échevins font une mise au point

Nous rapportions fin mars les difficultés politiques à Crainhem, et notamment l’adoption à huis clos d’une motion demandant à la bourgmestre Dorothée Cardon de Lichtbuer (cdH) de faire un pas de côté durant au moins cinq mois. En toile de fond figure, notamment, un désaccord sur la répartition des compétences au sein du collège. La bourgmestre a par ailleurs indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande. Dans un courrier, les échevins et les fonctionnaires du « managementteam de Crainhem » nient formellement, même s’ils confirment qu’il y a des problèmes majeurs avec la bourgmestre, « que le problème trouve son origine dans un conflit personnel entre celle-ci et la secrétaire communale ». Nous n’en apprendrons pas plus car de ce même courrier, l’administration annonce » (qu’elle) ne fournira aucun complément d’information ni aucune déclaration orale ». Donc acte.