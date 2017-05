Cours de philosophie et de citoyenneté : voici les programmes proposés dès septembre

La Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel et du libre non-confessionnel, ont annoncé ce lundi les programmes des cours de philosophie et de citoyenneté, qui seront mis en place dès septembre prochain dans les écoles secondaires de Wallonie et de Bruxelles.

Pour chacune des six années de cours, les programmes fixent les objectifs à atteindre par les enseignants et suggèrent une série de supports ou d’activités à réaliser en classe pour y parvenir. « L’objectif est de susciter une pensée critique et autonome, loin de l’immédiateté, du ‘fake news’ et du prêt-à-penser », a rappelé la ministre de l’Éducation, Marie-Martine Schyns, lors de la présentation des programmes à la presse.

Comme pour ceux du primaire il y a un an, ces programmes ont été élaborés conjointement par le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles (réseau ex-Etat), les fédérations-coupoles rassemblant les différents pouvoirs organisateurs des écoles communales et provinciales, ainsi que la fédération des écoles libres non-confessionnelles (Felsi).

Reportage d’Alice Vandenbroucke