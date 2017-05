Coup d’envoi de la campagne Euromelanoma, qui dépiste gratuitement le cancer de la peau

La campagne Euromelanoma, qui propose aux Belges de faire examiner leur peau gratuitement chez un dermatologue, débute aujourd’hui (lundi) et se terminera vendredi 12 mai. Le cancer de la peau est le plus répandu en Europe et bien que les Belges soient conscients des dangers de l’exposition au soleil, ils ne se protègent pas assez, indique l’ASBL Euromelanoma Belgique dans un communiqué.

Durant une semaine, des examens de la peau sont proposés gratuitement par les dermatologues d’Euromelanoma. Sous le slogan « Votre peau est unique. Protégez-la », la campagne se centre cette année sur les textiles qui protègent des rayons UV. Selon une étude réalisée dans 17 pays européens par La Roche Posay et Ipsos, seuls 7% des Belges portent des vêtements de protection, ce qui place la Belgique nettement en dessous de la moyenne européenne (16%). « Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus répandue en Europe.

Avec 35.000 nouveaux cas chaque année, (la Belgique) n’y échappe pas », souligne Thomas Maselis, dermatologue et président d’Euromelanoma Belgique, cité dans le communiqué. Les dermatologues recommandent d’éviter les expositions inutiles aux rayons UV mais aussi de contrôler régulièrement sa peau et de consulter un professionnel en cas de doute. Chacun peut s’inscrire au test de dépistage gratuit via le site euromelanoma.org/belgique. Euromelanoma est un réseau de dermatologues bénévoles, créé en 1999 et présent dans 33 pays. (Belga)