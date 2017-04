Contrôles renforcés dès ce vendredi dans les aéroports, gares et port, pour sortir de l’espace Schengen

Dès ce vendredi 7 avril prochain, les contrôles d’identité seront renforcés à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen pour plus de sécurité. Les Belges, les ressortissants de l’UE et les membres de leur famille seront ainsi soumis à des vérifications frontalières plus strictes dans les aéroports, les ports maritimes et les gares ferroviaires internationales. Ces changements pourraient entraîner un allongement des délais d’attente, met en garde vendredi la police fédérale.

Jusqu’il y a peu, lors du contrôle aux frontières, les policiers vérifiaient la validité et l’authenticité du document d’identité des voyageurs et s’assuraient que la photographie figurant sur celui-ci correspondait au visage de la personne qu’ils avaient devant eux. Cela continuera de la sorte pour les voyages à l’intérieur de l’espace Schengen. En revanche, le nouvel article 8.2 du code frontières Schengen prévoit un renforcement des mesures de sécurité lors de l’entrée ou de la sortie de ce même espace. La police devra en effet désormais consulter systématiquement les bases de données policières. Des contrôles qui concerneront notamment les personnes se rendant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique et en Asie, de même que dans d’autres destinations touristiques en dehors de l’espace Schengen. En cas de personne connue ou signalée, le voyageur sera soumis à un contrôle approprié. Ces vérifications renforcées seront d’application à tous les points de passage frontaliers de l’espace Schengen, notamment les aéroports de Zaventem, Bierset, Gosselies, Deurne, Ostende et Wevelgem. Ils s’appliqueront également à toutes les personnes prenant le train pour Londres ainsi qu’à toutes celles et ceux souhaitant entrer dans l’espace Schengen ou en sortir via les ports de Gand, Anvers, Ostende, Zeebrugge, Blankenberge ou Nieuport. Les délais d’attente devraient donc s’allonger à ces endroits, prévient la police fédérale, qui invite les voyageurs à arriver suffisamment tôt à l’avance, de manière à pouvoir entamer leur voyage sans problèmes. (Belga)